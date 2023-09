L'Union Hutoise B entame un nouveau cycle en P2A

Avec ceci, vous rajoutez un début de calendrier démentiel et voici la clé qui oblige le mentor à se montrer très prudent quant aux objectifs fixés. "Il faudra de toute façon tenter de prendre un maximum de points le plus vite possible, pour essayer de se sauver rapidement. Mais il faut reconnaître que nous sommes dans une série très compliquée. Le niveau du championnat est très relevé, avec plusieurs clubs qui disposent d’anciens joueurs de Nationale. En somme, je pense que nous sommes capables de battre à peu près tout le monde, mais de perdre aussi contre toutes les équipes."

Le discours a le mérite d’être honnête. La Royale Union Hutoise B est à un carrefour de son existence, et cette saison devra être celle de la confirmation. Et s’il ne fait aucun doute que le talent est présent en suffisance dans ce groupe, il faudra voir si le manque d’expérience pourra être comblé par l’insouciance.

La saison de la confirmation

Manu Gorissen serait-il nostalgique du passé? Dans tous les cas, l’entraîneur mosan a bien fait comprendre que cette saison, qui doit être celle de la confirmation, pourrait être la plus difficile depuis un bon moment. «Après la folie de la montée en P2 et une dernière saison réussie, car nous nous sommes facilement stabilisés, cette saison sera plus compliquée car l’euphorie va peut-être tomber.»

Le noyau

Le staff

Entraîneur : Manu Gorissen (6esaison).

Entraîneur adjoint : Corentin Smal.

Les joueurs

Gardien : Hakim Bahar.

Arrières : Nicolas Hoyoux, Florent David, Sacha Loiseau, Quentin Humblet (Ouffet), Victor Roba, Roméo Pleinevaux (Verlaine B), Kelly Ekwalla (Ougrée).

Médians : James Obaker, Joakim Obaker, Jordan Houmard, Imed Bouazza (Ans-Montegnée), Romain Gorissen, Arthur Franchina (Verlaine B), Georges Moissonier-Benert (Cointe B), Mickael D’Aloisi.

Avants : Rosso Da Fonseca, Dylan Bilali (Jehay), Édouard Gerday (La Clavinoise), Martin Sauvage (Huccorgne).