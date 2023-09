Luca Royen, le transfert gagnant à Haneffe: "J'ai fait le bon choix"

En effet, tant Gonda à la mène que Royen sur l’aile, ces deux éléments ont directement répondu présents. D’ailleurs au regard de sa régularité au niveau de la marque depuis le début de la saison, en faisant l’arme offensive numéro 1 des Haneffois, Luca Royen semble même être l’excellente pioche qui pourrait tout changer. Parti de la salle templière il y a plusieurs saisons, l’ailier a fait le pari d’y revenir cet été après avoir grandi sous la vareuse de Huy. "C’est vrai que c’était un beau défi de revenir à Haneffe. Et je pense plus que jamais que j’ai fait le bon choix parce que je suis vraiment content de la dynamique de notre équipe. Tant pour nos performances sur le terrain mais aussi pour l’ambiance en dehors qui est très bonne. Personnellement, je pense que le groupe et le style de jeu qui va avec me conviennent parfaitement. Cela me permet de faire de bonnes performances et je trouve que je m’améliore sur certains aspects de mon jeu. J’espère donc que cela va continuer de la sorte et que nous pourrons faire une bonne saison", dit-il.

Et c’est vrai que d’un shooteur pur, Luca ajoute de la percussion en pénétration et plus de justesse défensive que par le passé, prenant clairement aussi le positif d’évoluer aux côtés de joueurs expérimentés. Bien dans sa tête et ses baskets, l’homme a encore enchaîné les paniers pour décrocher une première victoire importante, encore plus pour l’ancien Hutois privé de succès pendant plusieurs saisons compliquées. "Cela fait vraiment plaisir de commencer par une victoire qui est le résultat d’une bonne préparation. Notre travail nous a permis de former une bonne cohésion. Cela nous tenait à cœur de commencer par une victoire en championnat. Maintenant, tout le monde est focalisé sur le match à venir contre Waremme qui sera très important. Si nous réussissons à gagner ce derby, nous pourrons dire que notre début de saison est réussi. Dans la foulée, on pourra aussi se mettre de nouveaux objectifs pour les matches suivants."