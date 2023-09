CARTE BLANCHE | 12 euros pour un match de D2 ACFF, cher payé!

"Franchement, payer douze euros pour ça, c’est une honte!" On est à la mi-temps de Stockay – Stade Verviétois, mercredi passé, quand un supporter laisse parler sa frustration avant d’aller s’abreuver à la buvette. À vrai dire, on ne peut pas donner tord à ce supporter. Nous aussi, on a été très étonné, du prix d’entrée de ce Stockay - Stade Verviétois. Douze euros pour assister à une rencontre de D2 ACFF, la quatrième division du pays, c’est trop cher payé. À ce prix-là, il y a de quoi faire demi-tour. Stockay est d’ailleurs le club où le prix d’entrée est le plus onéreux dans l’arrondissement de Huy-Waremme. A Warnant, le champion de D2 ACFF en titre, il faut par exemple débourser dix 10 euros.