Basket-ball provincial - Analyse: Seul Comblain B répond présent d’entrée de jeu

En P3, tous les clubs n’étaient pas non plus encore de la partie mais on a vécu un week-end noir avec des revers à la pelle. Un résultat logique pour l’équipe C de La Villersoise qui n’alignait que cinq joueurs dont les énormes efforts héroïques n’ont malheureusement pas suffi, le 19-8 du deuxième quart s’avérant mortel. Revers aussi pour Haneffe B contre Awans. "Nous avons tenu une mi-temps grâce à notre défense. Puis, notre manque de réussite offensive et notre abandon dans le combat physique se sont payés cash ", résume Louis Stouvenakers.

Dans sa nouvelle configuration, l’ Union Huy B a malheureusement explosé dans le troisième quart, faute d’aide au scoring pour la paire De Neve-Njoumegni venue de P1 afin de dynamiser l’équipe. Enfin, les Hannutois ont été submergés (15-6) avant de limiter la casse dans la salle de Saint-Louis. "C’est vraiment dommage car je pense que nous pouvions gagner cette rencontre. On doit travailler ", explique le coach Jurkowski.