Basket-ball - P3C: Wanze B s’adjuge le premier derby sur le parquet de La Villersoise B

Pour les trois coups de ce championnat, l’affiche était belle au hall de Villers entre une expérimentée équipe locale totalement remaniée par rapport à l’année dernière et des visiteurs wanzois repris en main par Dylan Saive pendant l’été et ne voulant plus vivre le stress de la lutte pour la descente. "Pour cela, j’ai répété à mes joueurs que je voulais continuer à travailler sur ce qui a fait notre réussite depuis le début de la préparation. À savoir jouer avec un rythme élevé en attaque comme en défense, essayer de contrôler le rebond et courir rapidement vers l’avant en transitions offensives", nous confiait le mentor des Rouges qui voyait ses joueurs dominer les vingt premières minutes pour mener 34-45 à la pause.