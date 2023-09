À l’image de Jérémy De Keersmaecker, Wasseiges (P3A) brille en ce début de saison

Cette confiance, il ne l’a pas toujours ressentie à Oreye. Alors, ce début de championnat est parfait pour faire taire les critiques. "Je suis un joueur qui marche à la confiance. Si j’entends des bruits de couloir dans mon dos, je vais avoir difficile à me transcender pour l’équipe. Ici, tout le monde est positif."

Malgré l’excellent démarrage de Wasseiges, Jérémy De Keersmaecker veut rester calme et ne pas directement embrayer pour mettre la cinquième vitesse. "On doit d’abord viser la colonne de gauche tout en prenant match après match" poursuit l’attaquant. Avec une rencontre piège face à Warnant B dès ce week-end, qui reste sur deux lourdes défaites de rang et treize buts encaissés. Et ça, les Hesbignons en ont bien conscience.