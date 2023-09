À Huccorgne, il est temps de réagir après un 0/12 en P3A : "Je n’arrive pas à l’expliquer"

Et si Sébastien Larock affirme que le groupe recèle de qualités, Huccorgne doit désormais réagir le plus rapidement possible. Et si la suite du calendrier semble costaude avec Lensois et Vyle-Tharoul, l’équipe wanzoise est pratiquement dans l’obligation d’engranger un maximum d’unités ain de se relancer, sous peine de vivre une saison très compliquée.