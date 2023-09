P2A: Martin Glorieux (Waremme B) se rappelle au bon souvenir

Waremme B qui piège Braives en début de saison, ce n’est pas nouveau. Il y a deux ans, les Wawas avaient même battu les Sang et Or du côté de Brivioulle. Le point commun entre les deux rencontres? Un but tardif de Martin Glorieux. Entre ces deux réalisations, le statut du joueur a bien changé. De jeune formé au club qui joue ses premières minutes à membre de l’équipe fanion qui évolue au niveau national. "Je me souviens évidemment de ce but en septembre 2021 , se remémore le Waremmien qui revient toujours avec plaisir évoluer avec la P2. Je m’entends toujours bien avec tout le monde. Et puis ça me permet de prouver pour retourner jouer avec la D3. Ce n’est en tout cas jamais une punition de venir ici."