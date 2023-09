Hockey: Huy s’est reconstruit en D3 et brille déjà

Avec le retour dans un premier temps de l’un des hommes emblématiques du cercle hutois Geoffroy Destexhe, désormais à la barre de l’équipe. Et un projet sur le long terme en faveur de la jeunesse, qui va devoir redresser la barre sportivement dans les prochaines années. "Nous avons désormais une équipe qui a une moyenne d’âge de 18 ans, annonce celui qui officiait déjà comme T1 quand l’équipe jouait l’hiver en salle. Nous sommes un groupe de 16 joueurs, qui ont tous une belle marge de progression."

Face aux Blackbirds, les jeunes ont surpris. En premier l’entraîneur principal, accompagné de son adjoint Frédéric Trémouroux. "Nous avons réalisé une très bonne rencontre. Il faut dire que l’équipe a dominé de la première à la dernière minute dans des conditions pourtant pas évidentes entre la chaleur et le terrain. Loris Coumont est parvenu à marquer dans le troisième quart-temps mais le score aurait sans doute pu être bien plus lourd. Malheureusement, nous avons manqué d’adresse et donc de finition en fin de rencontre. Mais le plus important était sans doute de créer du jeu et de prendre les trois points. "

Avec cette première victoire d’entrée de jeu, voilà les Hutois lancés dans une spirale bien plus positive que ces dernières saisons. De quoi tenter à nouveau de remonter dès cette année en deuxième division ? "L’objectif prioritaire est d’abord de reconstruire un groupe, nuance Geoffroy Destexhe. Nous n’avons pas spécialement d’objectif sportif précis. Le but est d’évidemment d’essayer de terminer dans le top 4, mais il faudra voir match après match. Nous devons trouver des automatismes et prendre le temps qu’il faut. "

Et puis, de toute manière, l’entraineur a déjà été surpris positivement par le niveau de son équipe. C’est déjà un très bon point en faveur de Huy, qui va sans doute devoir surfer sur cette vague de joie pour retrouver quelque peu le sourire après une période bien trop longue de déception et de difficulté.