Football - P2A: Lucas Rorive, bon sang ne saurait mentir

Après avoir dû contenir les velléités d’un certain Ribeaucourt, c’est donc les ardeurs du redoutable buteur issu de Herstal que le frère de Florian, vice-président et président des jeunes de l’Union Hutoise, mais aussi de Laurane, qui a joué au Standard Fémina, devait freiner. "Mon papa (NDLR: Alain Rorive, directeur sportif de l’Union Hutoise, ancien joueur et entraîneur) me conseille toujours de rester calme et ce, quelle que soit la valeur de l’adversaire. Il me recommande d’essayer d’analyser rapidement le jeu de mon opposant et surtout de jouer simple. Wanderson, c’était du costaud. C’est d’ailleurs lui qui a ouvert la marque. Si je me sens fautif ? Je pense oui, même si je me suis retrouvé en peu assis entre deux chaises sur cette longue balle qui a désarçonné notre défense. Mais il n’a eu que cette occasion-là, souligne pertinemment Lucas qui a aussi la tête solidement accrochée sur les épaules. Je me remets beaucoup en question et après chaque rencontre, avec papa, on analyse ma prestation."

Cet apprentissage, le jeune homme espère qu’il pourra le conduire un jour jusqu’en D3. "C’est un objectif, évidemment, mais il ne sert à rien de brûler les étapes. Je saurai être patient et mon temps viendra." Rorive et l’Union Hutoise, on vous le dit, c’est loin d’être fini…