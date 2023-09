Football – P2A: Greg Esser quitte son poste de T2 de Momalle: "Certaines valeurs que je défends n’étaient plus présentes"

Celui qui était l’adjoint de Christophe De Smedt depuis un peu plus d’un an et demi tenait également à avoir un mot pour celui qui lui a donné sa chance. "Christophe est un ami et je ne veux pas que le football ternisse notre amitié. Je le remercie encore de m’avoir donné ma chance et de m’avoir permis de goûter à cette expérience sur le banc, développe celui qui va prendre du temps pour lui avant de penser à nouveau au ballon rond. Coacher m’a plu, mais je tiens à signaler que je n’ai pas d’autre projet dans le foot pour le moment. Je vais d’abord me ressourcer auprès de ma famille et relancer certains projets professionnels que j’avais laissé de côté. Après cela, oui, je serai ouvert à tout. Mais j’ai des valeurs et ce sera toujours mon leitmotiv."

Voilà donc le staff momallois amputé de l’un de ses membres alors que Greg Esser, lui, de par son expérience, pourra sans doute amener un vrai plus à pas mal d’équipes dans un futur proche ou lointain.