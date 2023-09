Football (P1) - Soussou Jamart: "Déjà focus sur le match contre Geer"

En quittant Herstal pour poser son sac à Hannut, Stéphane Jamart a accepté de descendre de l’échelon national au niveau provincial. "Mais, pour l’instant, je ne regrette absolument pas mon choix, insistait celui qui a aussi évolué à Wanze/Bas-Oha auparavant. Ce dimanche, je n’ai pas marqué et on a perdu mais je restais quand même sur trois réalisations en autant de rencontres. Maintenant, je suis déjà focus sur le prochain match contre Geer. Comme on le dit souvent, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne !"

Élargissant les perspectives futures, Soussou confiait encore. "On ne nous a pas fixé d’objectifs à atteindre. On rêve secrètement d’atteindre le tour final. Moi, je veux viser le plus haut possible mais c’est une toute nouvelle équipe et il faut donc, selon la formule usuelle, prendre match par match. Je constate cependant que le noyau est bon et, surtout, que l’ambiance est superbe et ça, c’est important ! "