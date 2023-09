Football (P1): Benjamin Thiry: "On bosse comme des fous, on va s’en sortir" assure le Fizois

En attendant, Fize gamberge en fin de classement avec cette lanterne rouge qui fait mal. "Il ne faut surtout pas paniquer, assure Benja. Il y a des qualités dans ce noyau. Je suis sûr qu’on va s’en sortir. Et qu’on va finir par inverser la tendance. Ce n’est pas un souci de qualités, ni un souci de travail. On bosse comme des fous à l’entraînement et, à un moment, on va être récompensé. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Il ne faut pas laisser le doute s’installer. Ce serait la pire erreur. Du coup, oui, je pense qu’on va s’en sortir… " C’est tout le mal qu’on souhaite à Fize en vue des prochaines échéances.