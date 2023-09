Football (P1) - Adrien Fadda prend de l’envergure à Geer

Et face à Eupen, le gaucher a sorti le match parfait. Dans le trio défensif qu’il formait avec Henquet et Dubuisson, Adrien Fadda s’est révélé être le patron de cette défense, tout en décourageant l’attaque germanophone grâce à sa vitesse, sa lecture du jeu et son bon jeu au pied. Au point de réaliser une clean-sheet face à une équipe pourtant réputée pour sa capacité à trouver facilement les filets adverses. "Hormis le premier quart d’heure de jeu, où nous avons galéré car nous n’étions pas assez précis dans notre pressing, nous n’avons rien donné à Eupen, apprécie le défenseur central gauche de Nicolas Henkinet. On a su prendre le match à notre compte, et ça a fait la différence. "

Dans le système de Nicolas Henkinet, Adrien Fadda s’épanouit. Délaissé à Fize il y a deux saisons, il occupe une place de choix désormais dans l’effectif hesbignon, au point d’être directement impliqué dans le deuxième but de son équipe. "Je trouve que c’est ma position préférée car sur un flanc, je n’ai pas l’habitude de me trouver au bon endroit, au bon moment. Concernant le but, il y a une part de réussite dans mon ouverture mais, au final, cela fait du bien de prendre les trois points."

De quoi définitivement lancer la saison des troupes de Nicolas Henkinet ? Si, de notre côté, on a tendance à se servir de cette partie comme référence, Adrien Fadda, lui, préfère temporiser. "Il est trop tôt pour dire que notre saison est lancée. Il faudra confirmer contre Hannut et, à partir de là, on verra bien ce que ça donnera… "