Football - D3 ACFF B: Une libération pour Julian Bisconti, enfin titulaire

Une place de "8" à laquelle il était déjà monté face à Voorde Appelterre et où il retrouve des vieux réflexes. "C’est là que j’ai évolué très longtemps en équipes de jeunes. Avec l’arrivée de Jérôme Bertrand, qui est plus offensif que moi, cette position de médian relayeur a été abordée avec le coach dès la fin de la saison dernière En tout cas, cela me plaît car j’aime participer au jeu et venir chercher des ballons. C’est sûr que cela demande plus de courses, mais cela ne me pose aucun souci, détaille le gaucher, qui ne s’inquiète pas outre mesure du bilan d’un point sur six de ses couleurs. Il va falloir simplement faire la différence chez nous." Et ça tombe bien, Wanze/Bas-Oha accueille… Richelle, l’ancien club de Julian Bisconti, ce dimanche !