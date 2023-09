Football (D3 ACFF B) - Théo Pianetti respire la confiance: "C’est à moi de me montrer"

Cette confiance du coach, c’est sans doute ce qui a manqué à Théo Pianetti durant une partie de son passage à Aywaille. Car, pour performer, l’avant de 22 ans, qui dispute sa troisième saison dans la série, doit se sentir bien dans ses crampons. "J’ai besoin de cette confiance. Et forcément, avec cette confiance et le temps de jeu, les stats viennent plus facilement, admet celui qui se nourrit également de l’énorme concurrence dans le groupe. Cela me pousse à être encore plus fort, à me surpasser. Cette concurrence est saine et c’est grâce au groupe que je vais encore pouvoir progresser. Vu que je ne fais plus partie de la catégorie des U21, il faut se battre à fond à l’entraînement pour avoir sa place. C’est à moi de me montrer, de prouver au coach qu’il peut compter sur moi. Car j’ai envie de faire une vraie saison complète. En tout cas, c’est plutôt bien parti. "

Et si, individuellement, tout va bien pour Théo Pianetti, il en va collectivement pour l’Union Hutoise. Les hommes de Pascal Bairamjan ont en effet pris le meilleur départ possible, avec ce six sur six, pour remplir leurs objectifs. "Un bon championnat, cela veut dire qu’on est au tour final. Mais le Top 3, ce serait encore mieux, rétorque l’ancien de Wanze/Bas-Oha, sans trop s’avancer. En tout cas, tout est réuni au club pour qu’on y arrive. " Et avec un Théo Pianetti en pleine confiance, les défenses adverses n’ont qu’à bien se tenir.