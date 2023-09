Football (D2 ACFF): Lucas Damblon, un buteur bien trop esseulé à Hamoir

Et ce dimanche, ce fut plutôt un exploit de trouver l’ouverture dans une partie où Hamoir n’a pas eu vraiment voix au chapitre. "C’est exact, insiste le futur kiné. Vu les blessés, la mise en jeu dans la reconstruction est compliquée. Nous essayons de jouer avec nos atouts. Mais ce dimanche à Warnant, nous avons été bien cadenassés. Nous cherchons des possibilités pour nous améliorer. Pourtant, après avoir rétabli la parité, nous pensions faire quelque chose avec deux occasions franches. Toutefois, dès que Warnant est repassé devant, il a repris confiance. Les locaux sont toujours très compliqués sur leur terrain. La mentalité n’était pas présente de notre côté. De plus, nous commettons des erreurs défensives qui ne pardonnent pas en D2. La théorie n’a pas été respectée. Ce 0 sur 6 fait mal. Il va falloir, durant la semaine, travailler notre mental et notre état d’esprit pour notre déplacement à Tournai. Nous devrons avoir le couteau entre les dents pour enfin récolter des points. Si le groupe est à cent pour cent, je n’ai pas peur." Dans toute rencontre, il faut donner du sens, du plaisir et de l’engagement pour en sortir vainqueur…