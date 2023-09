Football (D2 ACFF): le Stockali Yassine Boumediane : "Il faut que la mayonnaise prenne"

Première titularisation de la saison pour Yassine Boumediane sous les couleurs de Stockay. Le médian, qu’on ne pensait plus revoir sous les couleurs stockalies cette saison, a joué dans un rôle inhabituel de numéro 9. Avec succès puisqu’il a marqué un but finalement annulé pour hors-jeu à 1-0 et qu’il est à la base du penalty qui amène le 1-1. C’est suite à son centre que Niankou bénéficie d’un penalty qu’il marque d’ailleurs dans les arrêts de jeu. "O n s’est battu comme des lions pour aller chercher ce point à Meux, assure l’aîné des deux frères affiliés à Stockay. Et dire que ce point est volé est faux. Ok, on a souffert, on n’a pas eu de grosses occasions mais on a fait front. "