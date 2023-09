Football (D3 ACFF B) - Klayvert N’Tumba, le bien nommé buteur waremmien: "Nos adversaires devraient faire attention à nous"

Une domination qui a tout de même mis du temps à se concrétiser puisque les hommes de Thierry Raskin n’ont su faire la différence que dans les arrêts de jeu pour décrocher un premier succès salvateur. "Je pense que nos adversaires devraient faire attention à nous. Nous ne sommes pas là pour rigoler mais pour montrer qui nous sommes, insiste le numéro 9 des Wawas, le visage ferme et déterminé. Je sais qu’on aura des difficultés mais on les surmontera ensemble, j’en suis certain."

Ce premier succès en poche, les Hesbignons vont maintenant avoir dix jours pour préparer la réception de Habay. Une fameuse embûche sur leur route mais une rencontre où Klayvert N’Tumba compte bien s’illustrer, lui qui a emmagasiné pas mal de confiance ce dimanche. "Le premier match ne s’était pas très bien passé mais on apprend seulement à se connaître car c’est une toute nouvelle équipe. En tout cas, j’aime bien le club et tout se passe bien. Comment je suis arrivé à Waremme ? J’étais l’année dernière aux États-Unis pour mes études et on m’a conseillé de signer à Waremme, confie le Namurois, à l’aise dans un rôle de pivot, et dont le prénom n’est pas sans rappeler un ancien attaquant des Pays-Bas, Patrick Kluivert. Ma maman et sa famille étaient fans de football et ils aimaient beaucoup ce joueur. Mon prénom fait référence à lui-même si cela ne s’écrit pas forcément de la même façon. "

Et, très logiquement, c’est au poste d’avant-centre qu’il s’épanouit, comme son illustre aîné. Un joli clin d’œil à l’histoire… et à son prénom.