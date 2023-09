Football (D2 ACFF): Bastien Cavillot a été sobrement impérial avec Warnant

Ce dimanche encore, des titulaires aux réservistes, chacun a apporté sa pierre à l’édifice. Dans cette union collective, il n’est pas facile, voire frustrant, de mettre en avant l’un ou l’autre acteur. Et pourtant, Bastien Cavillot, en demi-défensif, a sorti une prestation cinq étoiles dans une sobriété parfaite mais ô combien productive. Il fut simplement impérial dans les airs et irréprochable à la relance. "Ok, mais je pense qu’aucun garçon du groupe n’a été en dessous ce dimanche, insiste notre agent en import-export. Nous avons très bien géré les points forts de Hamoir. Au niveau défensif, je devais tenter de priver Colson de ballons vu qu’il possède un excellent jeu de tête. Je crois ne pas l’avoir laissé, une seule fois, s’exprimer sur son point fort. Notre assise défensive a joué à la perfection. Notre gardien Marly n’a pas eu l’opportunité de se mettre en valeur. Hormis le but, Hamoir n’a rien eu à se mettre sous la dent. Nous avons livré un match plein. Nous avons gagné les duels et joué juste en possession du cuir."

"On a de la qualité"

Même les nouveaux arrivés se fondent dans l’esprit de la rue Burettes. "Absolument, acquiesce le sympathique milieu de terrain. Notre onze de base reste fiable. De plus, je constate que notre banc a plus de qualité. Nous avons beaucoup de profondeur de jeu avec des éléments très rapides sur les flancs. Cette victoire fait énormément de bien. Nous ne voulons jamais enchainer plusieurs défaites d’affilée. N’allez pas croire que ce succès va nous rendre invincibles. Non, dans la famille warnantoise, nous nous remettons chaque semaine en question. De plus, ce championnat s’annonce corsé. Notre objectif est déjà de récolter un maximum d’unités à domicile." Mieux vaut planifier son succès sinon l’échec ne sera pas loin…