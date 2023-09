Édouard Matafadi déjà adopté par les Faimois : "Je me considère toujours en P1"

On a qu’une seule fois l’occasion de faire bonne impression. Et visiblement, les supporters faimois ont déjà adopté Édouard Matafadi. Arrivé chez les Étoilés lors du dernier jour du mercato, l’attaquant a marqué des points face à Amay, dimanche. Monté au jeu peu après l’heure de jeu, le joueur de 27 ans a distillé un assist sur le troisième but. "Je suis d’autant plus heureux que je n’avais plus joué depuis un an et demi en raison d’une blessure aux ligaments croisés , note l’intéressé, arrivé en provenance de Fize. J’ai entendu pas mal de choses à mon sujet. Je voulais vraiment venir à Faimes, un club familial. Pour moi, je me considère toujours en P1. Vu le noyau, on a des ambitions de montée et on ne peut pas se cacher."