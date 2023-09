Déjà 16 buts encaissés pour Amay en P2A: "On savait que notre début de saison serait compliqué"

Il n’empêche qu’Amay est toujours la seule équipe à voir son compteur bloqué à zéro. "C’est maintenant qu’il faut prendre des points, assure Sven Lallemand. On va affronter des équipes plus abordables sur papier. On essaye de ne pas faire attention à notre situation au classement. Ces derniers mois, on a prouvé qu’on avait de la ressource même dans les moments les plus compliqués. Face à Faimes, on a fait jeu égal durant 45 minutes. Cela veut dire que nous avons beaucoup de qualités dans ce groupe."