Buteur face au Stade Verviétois, Sami Choukri (Verlaine) n'avait plus marqué depuis 2019: "Un nouveau départ"

1358 jours de disette

Cela faisait des années que l’ancien Stockali n’avait plus réglé la mire. Pour être précis, le dernier but de Sami Choukri remontait au 14 décembre 2019 quand il portait les couleurs de Durbuy. "Ce but, c’est une délivrance. Il me fait du bien et je l’attendais depuis tellement de temps (sourire). Après ma grosse blessure en 2021 (NDLR: il s’est déchiré les ligaments croisés), je ne pensais pas revenir à mon meilleur niveau. Je ne suis clairement pas encore à 100% mais je suis sur la bonne voie."

Alors qu’il avait dans un premier temps émis le souhait de partir, le joueur de 26 ans a finalement décidé de rester chez les Taureaux. Un choix payant. "Le coach me connaît par cœur, l’entente est excellente entre nous, glisse Sami Choukri. Avec Mourad Lachhab, je suis davantage en confiance. Je joue enfin à mon poste de prédilection et il sait utiliser 100% de mes capacités."

De quoi envisager cette cuvée 2023-2024 de bien belle manière. "Notre équipe est très solide. On veut absolument débuter la saison avec le maximum de points pour atteindre nos ambitions", assure le médian gaucher.

La semaine prochaine, Verlaine recevra Rebecq pour tenter de signer un joli neuf sur neuf. "On n’a pas à se cacher. Tout le monde connaît nos ambitions", rigole Sami Choukri, qui a retrouvé une seconde jeunesse chez les Taureaux.