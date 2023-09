Waremme a eu peur mais s'impose contre Nivelles: "On n'a pas été aidé par l'arbitrage"

Et, comme la saison dernière, les champions P1 allaient surtout déployer une défense de fer dont les visiteurs n’arrivaient pas à se défaire. Réduit à 7 unités dans le premier quart et 18 sur la totalité de la première période, Nivelles était mis dans les cordes. À l’inverse, malgré beaucoup de ratés, les locaux s’appuyaient sur Ceulers puis les bombes de Bellem et Corvers pour s’envoler à 30-18 à la pause. "Je suis fier de l’équipe qui a compris mon message au niveau de l’attitude. Nous avons été dans l’intensité et l’envie pendant 20 minutes de haut vol. On a mis tellement d’énergie défensivement pour les contrer que, devant, les choses étaient moins fluides", soulignait un Maxime Gaudoux voyant pourtant la dynamique changer au sortir des vestiaires.

Car, évidemment, Nivelles ne pouvait pas rester dans cette dynamique et c’est avec une autre attitude que les visiteurs remontaient sur le terrain. Plus agressifs, ils prenaient progressivement le contrôle de la rencontre. Waremme trouvait de moins en moins l’anneau et voyait son avance fondre. Pire, dans la dernière ligne droite, les visiteurs allaient même passer devant. "Face à leur agressivité, on a fait un pas en arrière en diminuant notre intensité et en les laissant gagner en vitesse. Tout s’est compliqué de la montée de balle au contrôle du rebond. On n’a pas non plus été aidé par les coups de sifflets en 2e période! Cela s’est inversé, de manière grossière en fin de match, mais je pense que cela a aussi permis aux visiteurs de nous mettre dans les cordes", continuait un coach local voyant son groupe mené de 5 points.

Mais, dans la dernière minute, personne ne lâchait prise. Nivelles ratait plusieurs lancers pour laisser l’espoir. Ainsi, à 50-52, les visiteurs héritaient de deux nouveaux lancers mais ne faisaient qu’un sur deux et, à quelques secondes de la fin, S Germay rentrait une bombe par la planche pour sauver les meubles et envoyer tout le monde en prolongation à 53-53.

Cinq minutes supplémentaires qui recommençaient parfaitement avec 5 points de Corvers boostant un groupe qui allait surtout ne plus rien encaisser. Après Ceulers, Rappe et les siens finissaient le travail aux lancers (6 derniers points) pour décrocher cette première victoire méritée.

QT: 14-7, 16-11 (30-18), 13-19 (43-37), 10-16 (53-53), 13-2.

WAREMME: Corvers 8, Bastin 0, Rappe 16, Bellem 4, Parent 2, Ceulers 11, Boscic 1, Germay S 13, Germay A 4, Deville 7.