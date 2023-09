Haneffe l'emporte contre Schaerbeek en R2 grâce à sa défense

"On a ensuite corrigé nos erreurs et la défense est devenue intraitable, soulignait un coach fier de son groupe. Le groupe a appliqué toutes les consignes et n’a plus encaissé que 38 points en 30 minutes tout en galvaudant un peu en fin de match par peur de gagner. La cohésion au sein de l’équipe est vraiment positive comme l’application dont chacun témoigne. J’ai vraiment apprécié la façon d’évoluer de mon équipe."

D’ailleurs, c’est un joli +10 que les Templiers se forgeaient à la pause avec Gonda et Berger en avant et un collectif sans faille. Il ne restait plus qu’à bien gérer les choses en seconde période. Ewbank et Royen alimentaient le marquoir car, derrière, plus rien ne passait pour signer, enfin, une première réussie pour lancer ce championnat.

QT : 21-22, 14-23 (35-45), 11-13 (46-58), 13-11.

HANEFFE: Berger 10, Royen 23, Tassin 13, Goergery 4, Ewbank 11, Gonda 8, d’Alessandro 0.