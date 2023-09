Football - P4B: Première victoire pour Amay B contre Oleye B

Certes, ce n’était pas le plus beau match du week-end, mais il était plus qu’important pour tous les acteurs. De part et d’autre, on souhaitait absolument la victoire.

En première période, nul ne pouvait assurer à 100% prendre les trois points. Cependant, via un penalty intelligemment botté par Steve Nieland, Amay B se met à l’abri et montre sa volonté d’en découdre. Par la suite, hormis quelques actions brouillonnes, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Un coup franc de Jachacek semble anodin et la frappe de Vervinckt qui passe au-dessus l’est tout autant.

Par contre, si le spectateur neutre était arrivé plus tard dans la journée, 45 minutes de préférence, il aurait pris son pied. Les Amaytois abordent cette seconde mi-temps avec des ambitions similaires qu’en début de match, tout en approfondissant leur jeu et en développant un plus beau football, au sol, via des combinaisons qui amènent, à l’heure de jeu, le second but local avec Julien Sprimont, qui s’insère dans un interstice laissé par les Oleyens. D’un petit ballon lobé, ou plutôt d’une pichenette, l’avant amaytois régale toute son équipe où Nolle De Backer ne peut que se retourner dans sa cage.

Peu après cet envoi, c’est Masson qui s’invite à la fête. D’une frappe croisée, le portier oleyen ne peut rien faire et voit ses adversaires célébrer leur première victoire de la saison.

Entre expérience et jeunesse, dans chacun de noyau, les acteurs de ce dimanche ont tenté tant bien que mal d’articuler, au milieu d’actions trop justes, une possession de balle qui, au final, est à l’avantage des locaux, pendant que les visiteurs préfèrent jouer l’attaque-défense via des contres et des longs ballons. Sans des atouts de taille, Oleye B a voulu se confronter à une équipe amaytoise qui semblait bien plus armée lors de ce rendez-vous dominical. Amay B obtient sa première victoire de la saison sur un score largement mérité et qui aurait pu être bien plus lourd.

Arbitre : occasionnel

Buts : Nieland (1-0, 23e), Sprimont (2-0, 55e), Masson (3-0, 66e).

AMAY B: Magosse (80e Wanet), Trillet, Milissen, Belotte, NIeland, Felten, Salina (56e Delforge), Darimont M., Masson (70e Lahaye), Darimont R., Sprimont (46e Malhage).

OLEYE B : De Backer N., Diaz, De Backer L., Lemaire-Majean (46e Jacmart), Graindorge, Gillissen, Vervinckt, Blokken, Jachacek, Chiodo, Dixon (56e DIxon).