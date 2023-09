En reprenant le groupe au pied levé pour une durée indéterminée, Julien Doyen n’a su faire de miracle. "Je ne suis pas mécontent, mais en face il y avait beaucoup trop d’automatismes, explique l’intérimaire. Nous avons uniquement frappé quatre fois au buts… Je ne suis pas mécontent, mais nous n’avons rien sur faire face à eux."

But: L’hoest (1-3, 37e).

Momalle B 3 – Grâce-Hollogne 3

À 10 pendant une partie du match, les Momallois ont fait gros dos… Sans oublier cette égalisation sur penalty à la 95e. "L’entraîneur adverse a voulu arbitrer, commence Greg Sciulara. Je suis triste de cette malhonnêteté… C’est le pire vol que j’ai connu en 35 ans de football. Je suis frustré pour mes joueurs."

Buts: Ribeaucourt (1-0, 10e), Sanna (2-0, 24e), Ribeaucourt (3-0, 31e).

Oreye B 5 – Engis 1

Si Fabrice Leurquin n’est pas satisfait à 100%, la victoire est louable. "Même si la première période n’était pas des plus belles, le score aurait pu être plus lourd, commente le T1 orétois. On soigne notre efficacité offensive et c’est plaisant."

Buts: Lehaut (1-0, 10e), Lehaut (2-0, 20e), Niyonkuru (3-0, 21e), Denooz (3-1, 29e), Delcourt (4-1, 49e), Niyonkuru (5-1, 73e).

Jeunesse Montegnée 0 – Haneffe 5

Sur une surface exceptionnelle, tels sont les mots d’Alain Jeanfils, Haneffe a pu à nouveau être sacré vainqueur. "Nous sommes dans une bonne dynamique, complète le mentor haneffois. En maîtrisant le jeu par la possession de balle, nous avons su nous mettre à l’abri."

Buts: Laruelle (2), Debens, Petit et un csc.

Thier-à-Liège 1 – Jehay B 10

Un match facile pour les Jehaytois qui s’impose largement. "On pouvait même doubler le score, insiste Antoine Thomas. S’ils passent une fois le milieu de terrain c’est beaucoup. Nous sommes concentrés et concernés. De plus, en face, ils étaient très maladroits, allons nous dire… J’ai demandé à mes joueurs de rester calme et ils l’ont très bien fait."

Buts: Nardese R. (4), Eymaël (2), Streel N., Pirard.