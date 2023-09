Avec seulement huit joueurs de disponibles pour la rencontre, les hommes de Jonathan Huens ont décidé de ne pas se déplacer rue Émile Vandervelde. "Je n’avais pas envie de me déplacer là-bas pour me prendre une tannée, justifie le T1. Même en faisant le nombre avec des gars de réserves ou vétérans, ça n’allait pas aller. C’est dommage."

Modave 1 – Fraiture Sports 4

Tout le monde est d’accord pour signaler la domination modavienne en ce jour. "On a été très mauvais en première période, souligne Sébastien Baucamp. Des changements ont dû être réalisés et cela a bien fonctionné. J’aurais pu sortir tous les joueurs si j’avais pu…" Pour Yannick Buron, ils se sentent frustrés. "Surtout quand on perd contre une équipe moins forte que Limont… Nous allons essayer de tirer des enseignements."

Buts: Jaumotte (1-0, 54e), Reclaire (1-1, 55e), Reclaire (1-2, 67e), De Winne (1-3, 78e), Reclaire (1-4, 89e).

Thisnes B 1 – Strée B 0

Stressés après avoir marqué, les Thisnois se sont fait peur. "Mes gars ont eu peur de mal faire et voulaient assurer le 1-0, explique Pierre Modave. De plus, défensivement, nous avons été solides."

Pour Guy Ekwalla, c’est la faute à pas de chance. "On commet une erreur et c’est celle qu’il ne fallait pas faire, raconte le T1 stratois. On a manqué de bonnes réflexions devant les cages."

But: Serano (1-0, 5e).

Racour 6 – Limont 1

Carton plein pour Racour qui s’octroie Limont sur un plateau. Grâce à un changement tactique à la pause, le T1 racotais, voit ses choix réussis. "Je suis passé en 4-4-2 en densifiant le milieu de terrain avec un losange, je suis satisfait de ce qu’ils ont produit suite à ça."

Buts: Ebhodaghe (0-1, 36e), Tintigner H. (1-1, 48e), Sondervosrt (2--1, 53e), Tintigner H. (3-1, 66e), Tintigner H. (4-1, 75e), Burton (5-1, 81e), Plainevaux (6-1, 90e),

Couthuin B 1 – Clavier B 3

Grâce à un premier but de Masuy sur corner, ce dernier a mis les siens sur les bons rails. Les Couthinois sortent frustrés, pensant gagner la rencontre.

Buts: Masuy (0-1, 45e), Leprince (0-2, 56e), Baillet (1-2, 62e), Dubois (1-3, 66).

Lensois B 1 – Vaux-Borset 3

En manquant de réalisme, les Patronnés se sont fait dompter par les Valborsetins. "Je dirais que c’est une mi-temps chacun, soumet Michaël Tombal. Il y a trop d’occasions franches qu’on ne met pas. Malgré les renforts de P3, nous n’y sommes pas arrivés. "

Buts: Hamid (0-1, 8e), Morales Ledesma (0-2, 22e), Gretry (0-, 3, 32e), Tourneur (1-3, 70e).