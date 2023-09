Football (P3A): Crisnée remporte le derby à Oreye avec un grand Leseur

La rencontre entre Oreye et Crisnée a toujours une saveur particulière. Les joueurs et entraineurs se connaissent bien. Mais malgré cela, les Sucriers démarrent une fois encore très mal la partie. Dans le rectangle, Copelli est poussé dans le dos. Monsieur Di Paola n’hésite pas et indique le point de penalty. Lorenzon s’avance, mais percute l’extérieur du poteau. Ce n’est que partie remise puisque dans la foulée, Leseur obtient aussi un penalty suite à un accrochage de Cédric Smit. Le buteur crisnéen ne manque pas l’occasion d’ouvrir la marque (0-1). La défense locale pédale dans la semoule. Le reste de l’équipe souffre également, notamment dans les duels. Cependant, à la demi-heure et contre le cours du jeu, Souverains est accroché dans la surface. Bawin, calmement, ne manque pas la conversion et ramène son équipe au score (1-1). Ce n’est que de courte durée. Leseur profite des largesses défensives sucrières pour s’emparer du cuir et d’un tir croisé, trompe Wégria (1-2). Rebelote quelques instants plus tard avec le même Leseur (1-3). Les Verts sont très nerveux et ne parviennent pas à conserver le cuir. On attend une réaction.