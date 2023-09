Football (P2A): Thisnes s’impose à Huy non sans trembler

Et les Hannutois de doubler la mise moins de dix minutes plus tard sur un penalty qui venait sanctionner une poussée sur Bernard. Tout en maîtrise, Thisnes contient les velléités locales orchestrées par un Franchina omniprésent bien épaulé par les virevoltants frères Obaker. Ainsi, avant la pause, seule une frappe de Moissonnier-Benert hors cadre fait frissonner le camp visiteur.

À la pause, Manu Gorissen fait trois changements à vocation offensive car il croit en un retour de ses hommes. Un choix tactique qui devrait permettre aux Thisnois de bénéficier de davantage d’espaces mais Huy reste solide sur ses bases et n’offre pas grand-chose à son prestigieux adversaire. Seule une volée manquée de Petit à la 51e est à mettre à l’actif des visiteurs. Les minutes passent et malgré les bonnes intentions visitées Thisnes contrôle son avantage sans trop de difficultés. Une grosse frappe signée Boussard qui file à côté à la 72e rappelle néanmoins à la bande à Devierman que la concentration doit rester de mise. Mais celle-ci connaît une défaillance à la 80e lorsque Da Fonseca parvient à centrer au deuxième poteau d’où Bilali, libéré de tout marquage, décoche une fusée dans le plafond d’un Olivier impuissant.

Il reste dix minutes à Huy pour revenir à la hauteur de son adversaire mais il n’y parviendra pas, Thisnes restant maître du ballon devant son rectangle jusqu’au coup de sifflet final. "On a été malmenés mais on a géré", dira Pierre Longueville à la rentrée aux vestiaires. "Je ne peux qu’être déçu du résultat car nous avons eu la possession et nous sommes restés dangereux jusqu’à la dernière minute", commentera pour sa part Manu Gorissen.

Arbitre : M. Joskin assisté de MM. Delube et Martin.

Cartes jaunes : Bahar, Obaker D., Obaker C., Gorissen, Vandenberg, Latour.

Buts : Wanderson (0-1, 13e), Belme (0-2 pen., 21e), Bilali (1-2, 80e).

HUY B: Bahar, Moissonnier-Benert (46e Boussard), Gerday (46e Bilali), Bouazza (77e Gorissen), Houmard, Obaker D., Hoyoux, Franchina, Rorive (46e Da Fonseca), Obaker C., Humblet.

THISNES : Olivier, Bernard, De Vierman, Belme, Petit, Parthoens (77e Latour), Vanderveck, Landrain, Licour (65e Adam), Vandenberg, Wanderson (91e Ghafghaf).