Football (P2A): les Sang et Or oublient de tuer Waremme B

Qui dit match sur le terrain du Cosmo, dit match fermé. Et donc, pas toujours très séduisant. Force est de constater que ce match entre Wawas et Braivois n’a pas dérogé à la règle. Rarement le ballon n’a transité par plus de trois joueurs sans être intercepté. Forcément, les occasions sont rares et souvent imprécises. Petitpré place une première tête au-dessus. Glorieux lui répond sans davantage de réussite avec son crâne. Waremme B est bien en place et bloque les espaces. Seul Andich parvient à embêter les locaux dans la profondeur. C’est d’ailleurs des pieds de l’ailier que va venir le but visiteur. Après un débordement, il centre. Crupi loupe sa reprise acrobatique mais Rossion suit bien pour nettoyer la lucarne d’une frappe limpide. Quelques instants plus tard, Crupi manque la balle du K.O. Esseulé, l’offensif place sa reprise sur l’équerre.