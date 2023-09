Football (P1): Hannut vaincu par des Verts et Blancs

Si le capitaine des Beaufagnards a commencé par vendanger quelques opportunités, on sentait bien qu’il était prêt d’atteindre son but et il allait le faire quelques minutes après la demi-heure en croisant parfaitement une frappe qui ne laissait aucune chance à l’infortuné Botterman.

En seconde période, les hommes de Joffrey Hella allaient se montrer plus entreprenants et, enfin, se créer eux aussi des opportunités réelles de but. D’abord, c’est Soussou Jamart qui voyait son lob passer un fifrelin à côté de la cage. Plus tard, c’est le tout jeune Louis, très bien monté au jeu, qui jouait de malchance en touchant la barre à deux reprises. Mais n’allez pas croire que Beaufays se contentait de subir car, sans de belles interventions de Botterman, le score aurait même pu être plus lourd.

Arbitre: Frédéric Habets.

Cartes jaunes: L. Loyaerts, Geuns, Derkaoui, Foguenne, Cwynar, Dupuich, Mayiomona.

Carte rouge: A. Loyaerts (2CJ, 88e).

But: Turco (1-0, 37e).

BEAUFAYS: Macors, Derkaoui, Dupuich (88e Gobraiville), Zerham, Mayiomona, Fourny, Foguenne, Daenen, Cambruzzi (77e Genaux), Mottoulle (67e Kaboré), Turco.

HANNUT: Botterman, Adrovic, Javaux, Cwynar, Dreze (83e L. Magnetico), Ledure (65e M. Magnetico), Geuns, L. Loyaerts, Dokens (58e A. Loyaerts), Charlier (54e Louis), Jamart.