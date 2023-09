Football - D3 ACFF B: Cette fois, c’est Waremme, vainqueur 1-3 de Herstal, qui sourit

Revigorés par un verre de grenadine bien frais, les Waremmiens se montrent bien plus inspirés dès l’entame du second acte. Et il ne leur faut d’ailleurs que quatre minutes pour se montrer cliniques quand le centre de Rihon est rabattu par Venner pour N’Tumba. Clair, net et précis (0-1). Mais alors qu’ils ont le match en mains, les hommes de Thierry Raskin vont reculer et quelque peu subir les assauts herstaliens. Sur l’un d’entre eux, Mavula, fraîchement monté au jeu, déborde sur la droite avant de centrer en retrait. Si Farid loupe sa reprise, celle-ci atterrit dans les pieds d’El Farsi qui n’en demandait pas tant (1-1).

Les débats se tendent alors tant et plus. Et les locaux, sur leur lancée, essayent de passer devant, sans doute par excès de naïveté, au lieu de conserver ce qui aurait pu être un bon point. Mieux en jambes dans les derniers instants, les visiteurs n’en demandent pas tant. Et alors que notre chrono affiche déjà un peu plus de deux minutes d’arrêts de jeu, N’Tumba profite d’une mésentente entre Campagnolo et deux de ses défenseurs pour contrer le dégagement du dernier rempart local avant d’aller conclure dans le but vide (1-2). Et au terme d’une énième tentative locale, qui avait vu tous les Herstaliens monter, Javaux remonte le cuir sur 50 mètres avant de la jouer solo pour tuer tout suspens (1-3). Waremme décroche donc ses premiers points et lance définitivement sa saison, au contraire de son adversaire du jour.

Arbitre: Amaury Requier, assisté de Michael Addai et Romain Delrée.

Cartes jaunes: Nicolato, De Brouwer, Javaux, Scalais, Rihon, Campagnolo.

Buts: N’Tumba (0-1, 49e), El Farsi (1-1, 67e), N’Tumba (90e +3), Javaux (90e +5).

HERSTAL: Campagnolo, Vogrig (70e Deckers), Niang, Mahamat, Farid, Nicolato, Soriano (59e Mavula), Diallo, Sixset (59e Kochchif), El Farsi, De Brouwer (86e Berber).

WAREMME: Lemire, Rihon, Scalais (75e Saint-Mard), Demoulin, Gillard, Maglio, Javaux, Denruyter (82e Memeti), Lucania (65e Gauthier), N’Tumba, Venner (70e Bustin)