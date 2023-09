Football (D2 ACFF): Stockay a dû attendre la 90e pour égaliser

Avant cette faute de Rosy dans le rectangle et la transformation du penalty signée Niankou, Stockay n’avait pas réussi à se montrer une seule fois dangereux. "J’ai un plongeon à faire sur le match, confirme Clément Libertiaux, aligné pour la première fois dans les buts. On était tellement solide que j’avais cette sensation que Stockay ne pouvait marquer que sur penalty. C’est arrivé, c’est très frustrant." Le coach liégeois Manu Valoir ajoute: "C’est vrai que c’est très laborieux pour se créer des occasions. On combine bien mais il manque le dernier geste. Par contre, au niveau de l’abnégation, je n’ai rien à reprocher à mes gars. J’ai apprécié leur réaction après le 1-0. C’est le point du courage. "

Un point que ses couleurs n’auraient pas pris si les Meutis n’avaient pas galvaudé plusieurs grosses opportunités. Notamment après le but de Marion quand Gaux, pourtant idéalement placé dans le rectangle, manquait son tir du gauche. Le but, lui, faisait bondir Manu Valoir. Un coup franc botté par Rouffignon arrivait sur la tête de "Coco" qui croisait sa tête pour trouver la lucarne. "Quel manque de métier, insistait le coach de Stockay. Mon back est appelé par l’arbitre, on est désorganisé et on laisse Meux jouer rapidement le coup franc. On ne peut jamais prendre ce genre de goal." Meux loupait donc plusieurs fois le break dans cette première mi-temps qu’il dominait en jouant bien avec de la variété dans son jeu et pas mal de belles combinaisons.

Dès la reprise, même s’ils tombaient parfois trop dans la verticalité en oubliant de combiner, les Verts insistaient pour trouver des brèches dans une défense orchestrée de main de maître par l’excellent Miguel Dachelet. Ethan Adam y parvenait à deux reprises, mais il ne cadrait pas. Pareil pour Paquet qui gambergeait au moment de conclure alors qu’il était seul face à Alfieri. Meux pensait pourtant tenir sa courte première victoire en championnat jusqu’à cette dernière phase de jeu qui plombait un peu l’ambiance. "C’est dur mais on doit continuer sur cette voie", positivait Laurent Gomez le regard maintenant tourné vers le match de coupe samedi à Habay.

Arbitre: Theunis.

Cartes jaunes: Caufriez, Dachelet, Senakuku, Jurdan, Niankou, Boreux.

Carte rouge: Rosy (90e).

Buts: Marion (1-0, 42e), Niankou (1-1 pen., 90e).

MEUX: Libertiaux, Rouffignon, Adam, Boreux, Sleeuwaert, Palate, Rosy, Paquet (81e Gauchet), Gaux (85e Baudoin), Smal, Marion (71e Kinif).

STOCKAY: Alfieri, Sternon, Dachelet, Jurdan, Ronvaux, Niankou, Pannier (79e Sangare), Basha (73e Caufriez), Labrahimi (46 Bakija), Boumediane, Bernier (73e Senakuku).