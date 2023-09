Face à Amay, Faimes a accéléré la cadence en 2e période en P2A: "On n'a jamais paniqué"

Et pourtant, c’est bel et bien Amay qui va ouvrir la marque...sur la seule réelle occasion du match. Peu après la demi-heure, Loan Lallemand centre dans le petit rectangle mais Mostade se trouve et met la balle au fond de ses propres filets (1-0). Jusque-là, les spectateurs n’avaient rien eu à se mettre sous la dent. "Mais a tout de même dominé du début à la fin. C’est pour cela que je n’ai jamais paniqué", explique Manu Papalino. D’autant qu’avant de rentrer aux vestiaires, Bizzarri égalise après une mésentente dans l’arrière-garde locale. Un coup de massue pour Amay!

Après la pause, les Amaytois ne sont pas résignés. Argentino, le gardien faimois, doit d’ailleurs sortir le grand jeu sur une frappe de Losciuto. Une action qui a le don de réveiller les ardeurs des visiteurs. En l’espace de trente minutes, les Étoilés vont étaler la rencontre de leur classe. Papalino, idéalement placé à la reprise d’un centre de Bauduin, met Faimes aux commandes (1-2). Quelques instants plus tard, les Verts enfoncent le clou. Le dernier quart heure, les locaux sont acculés et ne font que défendre. "On a été battus par plus fort, il faut le reconnaître, commente Loic Puits. Maintenant, on peut nourrir des regrets au vu de notre première période..."

Pour la première fois de la saison, les gars de Manu Papalino s’offrent un six sur six alors que la situation d’Amay ne s’arrange pas.

Arbitre : Bernard Fairon.

Cartes jaunes : Boumediene, Gillet, Losciuto, Young, Olivier, Morana,

Buts : Mostade (1-0, 35e csc), Bizzarri (1-1, 43e), Papalino (1-2, 63e), Dupuis (1-3, 69e csc).

AMAY : S. Lallemand, Dormal, Gillet, Olivier (79e Niedt), Losciuto, Koussanta, Dupuis, L. Lallemand, Garcia (66e Choukri), Klée, Mouhli.

FAIMES : Argentino, Bouhriss, Frantim, Boumediene (64e Matafadi), Von Buxhoeveden (74e Vinchent), Bizzarri (82e Zielonka), Papalino, Mostade, Eeke, Morana (85e Morana), Bauduin.