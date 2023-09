Dernier quart mortel pour les Wanzois à l'Union Liège en P1: "C'est frustrant"

Tranchant avec leur non-match de coupe de Province, les joueurs de Tom Content proposaient de l’excellent basket collectivement en place des deux côtés du terrain pour faire monter l’écart à 26-44 à une minute de la fin. Puis, sans signe avant-coureur, le groupe ratait sa fin de match et encaissait un 8-0 incroyable ponctué par une bombe du milieu du terrain sur le buzzer. "C’est là que nous perdons clairement la rencontre, pestait un Tom Content dans l’analyse d’après-match. On domine le jeu, on a tout pour assommer la rencontre mais on ne le fait pas. Et, après le passage aux vestiaires, la dynamique a changé avec des locaux qui se battent sur tout alors que nous, nous devenons scandaleusement mauvais dans notre attitude. On ne joue presque plus que par individualité et, même si cela fonctionne encore un peu, dans la"logique basket", la combativité locale finit par être récompensée."

Car les Sucriers allaient effectivement tout perdre. Galvanisés par leur fin de première période, les Liégeois recollaient progressivement avec une meilleure réussite leur permettant de passer devant en fin de 3e quart. Assez ternes, Riga et les siens allaient pourtant encore espérer en filant une dernière fois à 63-69. Mais la défense ne tenait plus face à l’envie de locaux claquant un 11-2 dans un moment cauchemardesque.

"Nous faisons un pitoyable 6 sur 16 aux lancers en fin de match et 2 sur 11 aux tirs de plein jeu. On rate notre dernière action pour égaliser et les locaux fixent les chiffres sur lancers. C’est terriblement frustrant de commencer un championnat ainsi en laissant filer la victoire", concluait un coach tenant aussi à saluer le mérite de locaux ayant continué à tout donné même à moins 18.

QT: 13-25, 21-19 (34-44), 25-16 (59-60), 17-11.

WANZE: de Liamchine 4, Goossens 2, Paulus R 4, Oudenne 14, Raboz 5, Riga 29, Fraipont 5, Saive 4, Lhonnay 3.