Basket-ball (P1): Huy s’est fait très peur contre Hannut

Avec un Content constant et un Njoumegni sortant un match 5 étoiles, les locaux allaient faire la course en tête avec un jeu construit qui permettait de finalement prendre 10 points d’avance au moment de lancer le dernier quart (58-49). Ayant survécu par Hubert et Bisschop, les Hesbignons allaient pourtant avoir une belle réaction dans le final. À sept et malgré la fatigue, Hannut allait au charbon en tentant le tout pour le tout, quittant leur défense de zone pour mettre une grosse pression qui faisait complètement perdre pied aux locaux.

Un sursaut trop tardif

Volant des balles, mettant des paniers faciles avec bonus, les Verts prenaient enfin feu et grappillaient point par point. Maintenant, le signal avait peut-être été donné trop tard car ce magnifique dernier rush n’aboutissait pas, les deux paniers intérieurs préalables de Paeleman puis celui de tiquet avaient donné trop d’avance que pour être comblés sur la fin.

Victoire logique donc, au regard des circonstances et des dynamiques des deux groupes mais on ne peut s’empêcher de se demander si l’issue aurait été la même avec une minute de jeu en plus.

QT: 17-13, 15-14 (32-27), 26-22 (58-49), 16-23.

HUY: Content 14, Gustin 9, Roncali 2, Njoumegni 19, Tiquet 12, Paeleman 4, De Neve 3, Colle 3, Bouchaouir 8.

HANNUT: Bielen 10, Hubert 21, Bisschop 17, Declercq 5, Dibenedetto 9, Lambert 8, Michaux 2.