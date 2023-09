"On a clairement dominé toute la rencontre, résume Denis Philippart. On devait gagner cette rencontre. D’ailleurs, je m’attendais à une opposition bien plus forte." Du côté d’Anthisnes, on se sent surpris. "S’il y a bien une équipe qui devait gagner, c’était la nôtre. Quand on gagne 2-4, il n’y a rien à dire. Mon équipe, à cause des transferts, manque encore d’automatismes, mais cela arrivera sans trop de problème. Je tiens tout de même à souligner que nos adversaires ont proposé de belles choses et nous ont dérangés."

Buts : Bayonnet (0-1, 30e), Bayonnet (0-2, 42e), Philippart de Foy (0-3, 46e), Louette (1-3, 58e), Bayonnet (1-4, 75e), Wilderiane (2-4, 90e).

Magnétoise B 8 - Fraiture Sports B 2

Que dire après une telle prestation? Ghislain Deltour, le T1 fraiturois ne sait répondre. "Du positif? Tout ce que j’ai à retenir de cette rencontre c’est du négatif, râle le père de Damien. Il n’y a rien eu de bon, c’est triste… On a facilité les choses. Je pensais qu’on avait repris du poil de la bête et je me rends bien compte que ce n’est pas le cas." Les Fraiturois ont encore du pain sur la planche

Buts : Charlier et Gotti.

Ocquier 3 - Franchimont B 3

"On encaisse sur leur première occasion, raconte André Gaziaux, l’entraîneur d’Ocquier. Ensuite, un penalty est sifflé pour eux, qu’ils concluent. À 0-2, ce fut difficile de revenir. Et quand ils font le 1-3, on ne devait jamais recoller au score, mais mon équipe n’a pas failli mentalement."

Buts : Silvestre (3).