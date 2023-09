Un derby Huy-Hannut (P1) marqué par les absences

Évidemment, on pense directement au parcours des Hesbignons qui, après trois victoires en Coupe AWBB, s’est terminé avec un revers contre la P1 de Grâce-Hollogne et surtout un revers synonyme d’élimination en coupe provinciale ce jeudi chez la P2 de Theux. "Ce n’est vraiment pas grave puisque ce n’était pas un objectif et que l’adversaire a fait un bon match. Par contre, notre effectif commence à vraiment poser problème, soulignait un président Lambert qui s’explique." Goffin n’a pu jouer que quelques minutes car son genou le fait souffrir et nous craignons pour la suite. Hubert a pris un coup et a joué sur une jambe. Avec la blessure de Plomteux, cela laisse peu de rotations. On fait donc le gros dos et nous restons attentifs pour la venue éventuelle d’un joueur."

Maintenant, les choses ne s’arrangeront pas avec l’absence de Materne, encore omniprésent au niveau de la marque jeudi, avant celle de Dibenedetto. Ainsi, en plus de la gestion des organismes, les Verts vont surtout devoir trouver des solutions offensives pour compenser l’absence de leurs deux meilleurs marqueurs. "On sait donc que les choses seront complexes mais nous n’allons pas nous mettre de pression. Nous aimerions tous débuter la saison par une victoire et nous allons tout faire pour mais, si le match ne tourne pas bien, ce ne sera pas dramatique. "

Reste que si certains perspicaces annonçaient déjà ces déconvenues il y a une semaine, on sait aussi que parfois, avec des effectifs diminués, tout le monde se sublime, ce qui nous fait dire que ce derby n’est pas joué d’avance, que du contraire. D’ailleurs, le coach mosan nous le confirmait. "La préparation c’est une chose, le championnat en est une autre. Je sens le groupe motivé même s’il faudra composer sans Danze alors que Paeleman est incertain. On va tenter de mettre de l’intensité et du rythme, nos armes cette saison. Les deux équipes ont des arguments et on espère vivre un beau match. "

Avec seulement un entraînement dans sa salle dans les jambes, Huy n’aura que peu l’avantage du terrain ce samedi. Un terrain remis à neuf ces derniers jours et que les Hutois aimeraient honorer par une première victoire de prestige et qui pourrait bien s’avérer importante pour la dynamique de la saison.