Régionale 2: pour Haneffe, il faut capitaliser sur les acquis du mois d'août face à Schaerbeek

Car si le coach Prinsen n’est pas homme à faire de grandes déclarations, son bilan de la préparation est positif. "Sportivement comme humainement, on a passé un excellent mois avec des joueurs investis et réceptifs. Maintenant, les victoires ne doivent pas faire oublier que nous tirons déjà sur la corde des organismes avec beaucoup d’absents . C’est la plus grande crainte pour l’instant, réussir à tenir physiquement. Delvosalle a été mis à grosse contribution très tôt et il doit s’arrêter pour son dos. Tshikala va être sorti de ses examens et nous espérons pouvoir compter sur Gonda malgré son souci de dos. J’ai hâte que tout se stabilise au niveau de l’effectif pour capitaliser sur ce que le groupe vient déjà de montrer."

Maintenant, dans cet horaire souvent compliqué pour le groupe, Tassin et ses coéquipiers espèrent frapper fort d’entrée, ce qui n’est pas une habitude des Templiers depuis plusieurs saisons.