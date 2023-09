Miguel Dachelet (Stockay) se souvient de Meux: "Je n'ai gardé que de bons souvenirs là-bas"

C’est que son équipe n’a plus marqué depuis 180 minutes, malgré des occasions à la pelle. "Un Boumediane a réalisé une très bonne rentrée mais il a raté ses trois occasions. Senakuku n’est évidemment pas à 100% et doit impérativement reprendre du rythme", analysait le coach.

Heureusement, tout le tableau n’est pas noir en terres hesbignonnes. La défense tient la route, puisque les Stockalis n’ont toujours pas encaissé un but de plein jeu. Miguel Dachelet, l’expérimenté défenseur, n’est pas étranger à cette statistique. Celui qui comptabilise 56 matchs en D1A avec Zulte Waregem a en effet vu son arrivée à Stockay être officialisée il y a un mois. "Même si je m’étais engagé avec le Stade Verviétois, j’ai toujours eu Stockay dans un coin de ma tête, dit-il. Même si on évolue en amateur, le club est professionnel. On agit tous comme des pros et c’est ce que j’aime. En défense, mon boulot est de diriger, j’adore ça."

Meux, un autre cador

Après le Stade Verviétois, c’est donc Meux, un autre cador, qui sera sur la route des Stockalis. Passé chez les Meutis entre 2016 et 2019, Miguel Dachelet s’attend à un bel accueil. "Je n’ai laissé que de bons souvenirs là-bas. J’adore ce club familial. Dans cette équipe, il y a plein de clubmens, assure-t-il. La saison dernière, je suis retourné voir Meux contre Stockay justement. Et les personnes présentes au club n’ont pas évolué. Elles sont toujours aussi accueillantes."

Un match particulier pour le défenseur de retour au premier plan après plusieurs mois de galère. On se souvient que la saison dernière, à Waremme, il n’avait disputé que sept rencontres avant de claquer la porte. "Physiquement, je vais super bien, explique celui qui portait un bandage à la jambe gauche mercredi soir. Mais c’est juste par précaution. Je suis déterminé à jouer toutes les rencontres."

Une chose qui n’est plus arrivée depuis la saison 2021-2022, lorsque Miguel Dachelet évoluait à Wiltz.

Arbitre : Loic Theunis.

STOCKAY : Alfieri, Dachelet, Niankou, Caufriez, Bernier, Jurdan, Pannier, Labrahimi, Ronvaux, Bakija, Sternon, Boumediane, Sangare, Basha, Senakuku.