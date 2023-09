Le Verlainois Charles Comijn, ostéopathe à la Vuelta 2023: "Je ne dors pas beaucoup mais c'est une expérience incroyable"

"J’ai roulé plusieurs années comme élite sans contrat, tout en faisant des études à côté. Grâce à ça, j’ai toujours gardé un pied dans le milieu du vélo. Certains coureurs pros, comme Louis Vervaeke (NDLR: équipier d’un certain Remco Evenepoel sur la Vuelta), viennent régulièrement dans mon cabinet quand ils sont présents en Belgique, explique celui qui a notamment officié comme ostéopathe chez Véranda Willems de 2013 à 2015. Je pense que c’est comme ça que mon nom est resté car je n’ai jamais postulé (sourire). Je sais que ça demande énormément de temps et de sacrifices de participer à un Tour donc je n’y avais même pas pensé. Je m’étais même dit que ce serait impossible car, pour y arriver, tu dois être très connu."

"J’ai tout de suite accepté"

Alors, quand Charles Comijn a reçu un appel d’Intermarché–Circus–Wanty, il n’a pas hésité.

"J’ai tout de suite accepté car c’était mon rêve, dit-il. J’ai la chance de pouvoir compter sur des collègues de confiance."

Arrivé à Barcelone quelques jours avant le grand départ, le Verlainois a rapidement dû prendre ses marques. "Sur place, l’ambiance est exceptionnelle. Ce qui me marque, c’est surtout l’accessibilité des coureurs. Tout le monde se connaît et c’est vraiment un petit milieu, dit-il. Je reviendrai en Belgique après la première journée de repos (NDLR : le 4 septembre). Cela m’arrange car j’ai beaucoup de boulot dans mon cabinet. Ce que je vis est indescriptible et je n’ai pas le temps de m’ennuyer une seule seconde. Avec les coureurs, il y a une relation de confiance qui s’est installée. Ils sont très respectueux envers le travail du staff médical. Le fait que je connaisse le monde du vélo est évidemment un plus."

Le Tour de France comme objectif

De quoi envisager la suite avec optimisme. "Après avoir connu la Vuelta, j’espère évidemment faire le Tour de France dans les années à venir. Pour le moment, tout se passe comme je le voulais avec Intermarché–Circus–Wanty, poursuit Charles Comijn. L’équipe veut garder cet esprit familial. Par exemple, chaque soir, vers 21h30, on débriefe de la journée autour d’un verre à table. Il y a un gros contingent de Wallons dans le staff, l’ambiance est excellente, même si les journées sont fatigantes. Je ne regrette en aucun cas le début de cette Vuelta. Pour le moment, tout se déroule à merveille."

Un staff d’une dizaine de personnes: «Tout le monde met la main à la pâte»

« Je ne dors pas beaucoup mais l’expérience est à vivre une fois. Je me lève tous les matins aux alentours de 6h30 et je me couche généralement vers 23h30, explique Charles Comijn qui a un programme bien chargé. Dès 8h du matin, tous les sacs et valises des coureurs doivent être descendus pour qu’à 10h un premier bus parte. De notre côté, l’ensemble du staff prépare les bidons et les ravitaillements durant presque deux heures.Dans le staff, tout le monde met à la main à la pâte. On est tous multitâches. »

Et durant l’étape, le Verlainois n’a pas le temps d’admirer le peloton. «Aujourd’hui (NDlR: mardi), l’étape a démarré à 13h15 et nous sommes partis trente minutes avant les coureurs afin d’être opérationnel durant le premier ravito, précise Charles. Généralement, on doit tracer pour être à l’arrivée bien avant les coureurs. Les premiers qui sont douchés repartent avec moi et, là aussi, c’est fatigant car les trajets vers l’hôtel peuvent aller jusqu’à deux heures. En moyenne, les coureurs mangent aux alentours de 21h. Personne n’a le temps de chômer (rires). Je tiens également à souligner la belle attitude des spectateurs sur le bord de la route. Dès que tu passes dans un petit village, les gens klaxonnent et font signe. Ils sont très sympas et, comme au Tour de France, on sent que tout un pays est derrière cette épreuve.»