Le combat de l'Engissois Jules Delcommune, victime d'une grave chute

Conscient après le choc, il réalise qu’il ne peut pas se relever. Transporté à l’hôpital, il y est rapidement opéré. Le verdict des radios est lourd: des fractures, les vertèbres L1 et L3 écrasées… Et, surtout, une préoccupation au niveau de la gaine des nerfs, déchirée. Avec une légitime inquiétude par rapport à la mobilité des jambes.

"Le plus préoccupant, c’est effectivement les nerfs qui télécommandent tout ce qui est en dessous de la ceinture", commente son papa, Christophe. "Le corps médical est très pressant pour mettre en route la machine. La route va être longue. Mais Jules va se battre. C’est un battant. Dans le sport et dans la vie. Depuis qu’il est tout petit, quand il veut quelque chose, il se bat pour l’avoir. Cela fait partie de son caractère." Du caractère, il va en avoir besoin ces prochains mois face à ce défi. Il pourra compter sur l’énorme soutien de sa famille, très présente à ses côtés. "Ce n’est pas facile, mais on tient le coup avec sa maman et nos autres enfants", poursuit son papa. "Ceux-ci se précipitent dès qu’ils le peuvent près de Jules. Ça peut sembler romancé, mais nous sommes soudés, une vraie petite tribu. C’est difficile pour tout le monde, notamment pour sa sœur Juline, avec laquelle Jules roule souvent." Le ton est posé. Il y a une logique émotion dans la voix. Mais ce papa se montre solide, avec l’envie de partager toute sa force pour son fils. Comme tout le monde du vélo, très touché par la nouvelle, avec de nombreuses marques de soutien sur les réseaux avec le hashtag #StaystrongJuleke ( "reste fort petit Jules"). "Le vélo est une grande famille et nous avons reçu de nombreuses marques de soutien. Avec des coureurs actuels, qu’ils soient amateurs, chez les jeunes ou chez les pros. Mais aussi d’anciens, connus ou pas. Avec mon papa, nous sommes depuis longtemps dans le vélo. Ces messages de soutien nous donnent de la force." Comme la vision de Jules, volontaire dans ses premiers exercices. "C’est dur, il souffre. Il est parfois au bord de l’évanouissement. Il ferme les yeux après les séances pour récupérer. Mais il n’abandonnera pas."