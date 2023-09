La préparation de Waremme (R2) n'a pas été mauvaise: "Nous progressons chaque semaine"

Maintenant, Nivelles aura sans doute aussi des arguments à avancer. "Je ne me braque pas sur l’adversaire mais sur mon équipe ! On doit mettre de l’intensité dans tout ce que nous faisons et nous tenterons de trouver les arguments à opposer aux qualités de nos adversaires au fur et à mesure. Notre équipe est équilibrée avec des profils différents qui prennent de plus en plus leurs responsabilités, l’attaque étant, on le sait, le point qui devra rapidement s’améliorer. On ne doit pas sentir de la pression même si, évidemment, on aimerait débuter par une victoire."

Reste que, l’an dernier, les Wawas s’étaient complètement plantés en ouverture lors de la venue d’Alleur B, ce qui ne les avait pas empêchés de réussir une incroyable saison dans la foulée.