Football - P4B: Qui d’Amay B ou Oleye B va lancer sa saison ?

Du côté oleyen, le début de saison est également difficile et les Hesbignons comptent bien au moins décrocher un point. "Même si nous sommes en P4, on essaye de se mettre de la pression, explique Jordan Graindorge, un des artisans de cette équipe. Certes, nous avons un noyau très jeune, mais cela ne nous empêche pas de vouloir performer. Il faut assumer la volonté de réaliser la meilleure saison possible. Et cela passe par le fait de prendre des points, dès ce dimanche."

Le décor est planté de part et d’autre, mais qu’en sera-t-il de l’issue ? Avec un point sur six à Amay B et aucune unité à Oleye B, il y aura une envie partagée d’en découdre. "Nous devons, dès le départ, imposer un pressing rapide et constant, note le T1 visité. Il va y avoir des buts et j’espère que cela sera dans notre camp. Et puis, garder le zéro ne serait pas de refus et serait une première depuis la reprise." Même ambition pour les De Backer & compagnie. "C’est une rencontre à notre portée, complète l’offensif oleyen. Nous avons le couteau entre les dents et nous nous battrons avec nos forces." Les échanges promettent un beau spectacle sur le site de La Gravière, malgré la présence actuelle des deux formations dans le bas de tableau.

AMAY B: Magosse, Trillet, Belotte, Milissen, Darimont R., Darimont M., Masson, Nieland, Sprimont, Salina, Wanet, Lahaye, Felten, Delforge, Malhange.

OLEYE B: la sélection sera samedi matin.