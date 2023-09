Football (P3A): un derby en feu attend Oreye et Crisnée

Le passif entre Oreye et Crisnée est plutôt récent. Depuis seulement cinq saisons seulement, ces deux équipes se retrouvent ensemble en championnat. Et pourtant, la rivalité entre ces deux groupes est intense, voire explosive. Alors, ne nous faites pas dire ce que nous n’avons pas dit. Entre les deux équipes, on retrouve des amis de longue date. Des Copelli, Lorenzon, Salami et Julin passent énormément de temps ensemble, par exemple. Mais ce dimanche, aucune amitié n’existera, et l’ambiance prévue devrait permettre le déroulement d’un gros match entre deux équipes qui visent une place sur le podium.