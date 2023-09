Football (P2A) - Romain Paquet avant la réception de Braives: "Il faudra être costaud physiquement"

Un point noir néanmoins du côté de Braives, "la fracture de la malléole dont souffre Pollina qui va l’éloigner des terrains durant au moins deux mois", précise le coach braivois qui a donc mis à profit les dernières heures du mercato pour étoffer son noyau avec les arrivées des Tilffois Asensio et Doyen. "De notre côté, nous déplorons l’absence aussi pour un petit moment de Quentin Claudepierre qui carburait offensivement en préparation et qui vient de subir une opération au dos", fait remarquer le T1 wawa.

Malgré ces pépins, il ne fait aucun doute que les deux équipes seront compétitives demain. "On connaît le style de Marc Segatto qui peut s’appuyer sur des éléments expérimentés comme Terry Vanhove et sur une jeunesse talentueuse à l’instar de Nicolas Crupi. Nous aborderons cet adversaire de manière décomplexée mais non sans ambition. Il faudra toutefois être costaud physiquement pour rivaliser avec", ponctue Romain Paquet. "Waremme B, c’est jeune donc il y a de la course. Et puis, nombre de ces talents lorgnent sans doute la D3 donc ils vont donner le meilleur d’eux-mêmes", prévient Marc Segatto. La partie s’annonce disputée.