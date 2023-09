Football (P2A) - "Les faire déjouer": Arthur Franchina se livre avant Union Hutoise B - Thisnes

Pour essayer de refaire le coup de Momalle face à Thisnes ? "C’est une belle équipe composée de grands noms, un des favoris de la série et certainement le favori de ce duel. Mais nous sommes chez nous. On va essayer d’exprimer au mieux nos qualités, de mettre de l’intensité dans les échanges et de faire déjouer notre adversaire, le mettre dans l’inconfort", ponctue le citoyen stratois qui devrait croiser Johann Licour sur le synthétique du Legrand.

Lui aussi vient de débarquer dans un nouveau club et c’est comme s’il y avait toujours joué. "Beaucoup d’éléments du noyau ne m’étaient pas inconnus et l’ambiance est vraiment très bonne, confie l’ex-Fizois qui évolue sur les flancs et qui a déjà deux buts à son actif. Notre 6-0 inaugural face à Burdinne et le 7-0 face à Amay nous ont permis de soigner notre capital buts mais nous nous sommes montrés bien moins concrets à Jehay. Cette défaite, le secteur offensif peut la prendre pour lui-même si nous aurions dû aussi temporiser notre ardeur à 1-1 plutôt que de vouloir tout de suite aller inscrire le numéro deux nous exposant ainsi aux contres adverses. Il faudra s’en souvenir dès ce soir contre l’Union Hutoise B où ce ne sera pas simple. C’est une belle équipe composée de jeunes qui courent beaucoup. Et personnellement, le synthétique, ce n’est pas mon kiff. Mais on n’a pas le choix, il faut ramener quelque chose de ce déplacement", termine-t-il.