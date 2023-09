Football (P1): sans victoire, Fize va s’enfoncer

Zéro sur 9 et une dernière place au classement général avec… Aubel, son adversaire de dimanche. Fize doit lancer son championnat face à la co-lanterne rouge de la série. "Oui, cette fois, on doit prendre des points, assure Éric Thirion. Mais on ne doit pas se stresser avec ça non plus. Cela va venir. On ne doit pas parler de crise. Le groupe vit bien ensemble. Il n’y a pas plus de stress que ça. On doit rester serein et on bosse comme on peut, au maximum de ce qu’on peut."