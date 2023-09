Football (P1): Face à Eupen, Geer et Julin devront faire mal face à Eupen

Et si on pouvait s’attendre à un peu de relâchement après une victoire avec quatre buts d’écart, Nicolas Henkinet met directement ses joueurs en garde: non, il ne faut surtout pas sous-estimer cet adversaire germanophone. "Je sais qu’Eupen possède une grosse armada offensive, souligne le T1. À l’image d’Aubel, ce sont des gars qui jouent au football, qui ont un profil certes plus offensif et basé sur la taille, mais qui n’abandonnent jamais leurs efforts. Ils ont déjà réalisé en amicaux des résultats comme 5-4 et 4-4. On doit donc être vigilant et surtout, essayer de ne pas trop s’emballer si on les voit attaquer à tout va."

Mais attention, face à une équipe aussi dangereuse offensivement, Geer a quelques petits soucis en défense: Sam Georges s’est claqué jeudi soir, Maxim Philippe est en vacances, soit deux joueurs au profil défensif en moins. Dès lors, l’attaque devra se montrer entreprenante pour lancer les Bleus vers la bonne voie. À commencer sans doute par Max Julin. L’attaquant qui arrive en provenance de Waremme fait du bien à toute l’équipe. Et ce n’est pas parce qu’il est resté muet qu’il faut croire qu’il a raté son match, que du contraire. Cependant, le voir marquer ferait très plaisir à son entraîneur. "Forcément, comme tout attaquant, j’ai envie de retrouver le chemin des filets, exprime l’avant. La clé pour remporter ce match ? Il faudra d’abord être solide défensivement, de ne rien laisser comme occasion aux adversaires. Après, pour être honnête, je ne connais pas Eupen car je n’avais jamais joué en première provinciale. "

Mais ce samedi soir, Max Julin va sûrement commencer à apprendre cette équipe qui, avec son 6/9, prouve qu’elle peut créer la sensation face à n’importe quelle écurie de l’élite provinciale.

Arbitres: Hicham Dridelli, assisté d’Émile Mutarugera et Philippe Schmetz.

GEER: Racz, Dubuisson, Henquet, Julin, Vigil Bajo, Père, Velegan, Bekaert, Docquier, Fadda, Merchie, Cokgezen, Delvaux, Pasteels, Vervoort.